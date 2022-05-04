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Факты / Украина / Политика

Война РФ против Украины будет продолжительной – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что война России против Украины не закончится в мае.

– Если говорить сейчас об этой части горячей фазы войны, то я не являюсь оптимистом, что она закончится в мае. Это будет длительная война, и она будет продолжаться, к сожалению, на нашей территории, – прогнозирует он.

По его мнению, завершение войны зависит от многих факторов, в частности, от украинских военных и международных партнеров Украины.

– Это нужно признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, – отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Украина находится в стадии войны с РФ все годы независимости, поскольку еще при президенте Борисе Ельцине “они уже посягали на Крым, уже тогда говорили: “Ну так случилось, что это не совсем ваша территория”.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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