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Факти / Україна / Політика

Війна РФ проти України буде тривалою – Данілов

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що війна Росії проти України не закінчиться у травні.

– Якщо говорити зараз про цю частину гарячої фази війни, то я не є оптимістом, що вона закінчиться у травні. Це буде тривала війна, і вона ще триватиме, на жаль, на нашій території, – прогнозує він.

На його думку, завершення війни залежить від багатьох факторів, зокрема від українських військових та міжнародних партнерів України.

– Це треба визнавати і окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б вкрай складно утримати цю російську армаду, – зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна перебуває у стадії війни з РФ усі роки незалежності, оскільки ще за часів президента Бориса Єльцина “вони вже зазіхали на Крим, уже тоді говорили: “Ну так сталося, що це не зовсім ваша територія”.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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