Все демократические страны мира должны объединиться и остановить кровавую войну, развязанную Россией против Украины, и геноцид украинского народа.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, выступая в парламенте Эстонии. Свою речь она произнесла на украинском языке.

Вице-спикер отметила, что украинский язык скоро станет одним из официальных языков стран Евросоюза. В то же время, страна-агрессор Россия пытается его уничтожить, как и украинцев.

Кондратюк напомнила, что уже прошло 77 дней, как Украина ведет героическую борьбу за свое существование в полномасштабной войне с войсками РФ.

– За эти долгие дни и ночи воздушных тревог, обстрелов украинских городов, издевательств над женщинами и детьми, пыток, изнасилований, расстрелов невинных людей и других зверств российских оккупантов вся Европа и весь мир стали свидетелями неслыханного преступления – геноцида украинского народа, совершаемого РФ. И все это как в каком-то фильме ужасов происходит в самом сердце Европы в ХХІ веке! Об этом нужно говорить вслух! Мир должен знать о геноциде украинцев, – заявила вице-спикер.

В связи с этим она поблагодарила парламент Эстонии за то, что он 21 апреля первым в мире признал военные преступления РФ в Украине геноцидом украинцев.

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Кондратюк также рассказала о зверствах российских оккупантов на территории Украины – в Мариуполе, Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке, Краматорске, Харькове, Чернигове, пострадавших от постоянных обстрелов РФ и массовых убийств мирных людей.

Кондратюк упомянула историю 18-летнего Вячеслава из Донецкой области, который после гибели матери под российским обстрелом стал опекуном для четырех своих младших братьев и сестричек; 6-летнего Влада из Бучи, мать которого умерла от истощения во время российской оккупации, а мальчик потом носил конфеты на ее могилу; 15-летней девочки из Попасной, которая с простреленными ногами, несмотря на боль, вывезла на машине тяжелораненых взрослых.

– Мы не хотим, чтобы это повторилось в других странах Европы. И именно поэтому мы должны остановить кровавую войну и геноцид, совершаемый государством и народом, которых накрыла пандемия рашизма — современного неонацизма. Мы, люди свободного мира, где жизнь и достоинство человека являются самыми высокими ценностями, обязаны объединиться и остановить это путинское нашествие, — подчеркнула Кондратюк.

От имени Верховной Рады она выразила благодарность Эстонии за поддержку Украины: оружие, гуманитарную помощь, политическую поддержку, санкции против страны-агрессора России, убежище для беженцев, лечение раненых украинских военных, поддержку членства Украины в Евросоюзе, а также за поддержку в расследовании преступлений РФ, совершаемых в нашем государстве (в частности, работы Международного уголовного суда).

Кондратюк отметила, что в Эстонии уже начали уголовное производство по сбору доказательств военных преступлений, совершенных войсками РФ.

– Мы в Украине высоко ценим такую принципиальность Эстонии. Вы ведь, как и украинцы, ощутили на себе, что такое “сталинская” и “гитлеровская” оккупация, репрессии, депортации и преследования всех, кто боролся за государственность и независимость Эстонии, — проинформировала она.

Политик добавила, что насильственное выселение эстонцев, которое советский режим совершил в 1940-1941 и 1944-1950 годах, а также Голодоморы и депортации в Украине имеют общие корни. А сейчас история повторяется, и РФ массово депортирует украинцев с временно оккупированных территорий.

В заключение Кондратюк заявила, что уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины – новом Плане Маршалла. В связи с этим она напомнила об инициативе президента Владимира Зеленского по созданию глобального проекта United24 для восстановления нашей страны.

Вице-спикер отметила, что Эстония уже согласилась “взять шефство” над восстановлением Житомирской области.

Как известно, 21 апреля парламент Эстонии признал военные действия России в Украине геноцидом. Такое же решение принял и Сейм Латвии.

А 10 мая Сейм Литвы признал РФ террористическим государством, а действия России в Украине – геноцидом украинского народа.

11 мая чешский Сенат также признал геноцидом украинцев преступления, совершенные российской армией в Украине.

Фото: Erik Peinar/ Riigikogu fotoarhiiv