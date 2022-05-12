Усі демократичні країни світу повинні об’єднатися та зупинити криваву війну, розв’язану Росією проти України, та геноцид українського народу.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, виступаючи в парламенті Естонії. Свою промову вона виголосила українською мовою.

Віцеспікер зазначила, що українська мова скоро стане однією з офіційних мов країн Євросоюзу. Водночас країна-агресор Росія намагається її знищити, як і українців.

Кондратюк нагадала, що вже минуло 77 днів, як Україна веде героїчну боротьбу за своє існування у повномасштабній війні з військами РФ.

– За ці довгі дні та ночі повітряних тривог, обстрілів українських міст, знущань над жінками й дітьми, катувань, зґвалтувань, розстрілів невинних людей та інших звірств російських окупантів уся Європа та весь світ стали свідками нечуваного злочину – геноциду українського народу, який здійснює РФ. І все це, наче у якомусь фільмі жахів, відбувається у самому серці Європи в ХХІ столітті! Про це треба говорити вголос! Світ має знати про геноцид українців, – заявила віцеспікер.

У зв’язку з цим вона подякувала парламенту Естонії за те, що він 21 квітня першим у світі визнав воєнні злочини РФ в Україні геноцидом українців.

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Кондратюк також розповіла про звірства російських окупантів на території України – в Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці, Краматорську, Харкові, Чернігові, які постраждали від постійних обстрілів РФ та масових вбивств мирних людей.

Кондратюк згадала історію 18-річного В’ячеслава з Донецької області, який після загибелі матері під російським обстрілом став опікуном для чотирьох своїх молодших братиків і сестричок; 6-річного Влада з Бучі, мати якого померла від виснаження під час російської окупації, а хлопчик потім носив цукерки на її могилу; 15-річної дівчинки з Попасної, яка з простреленими ногами, попри біль, вивезла на авто важкопоранених дорослих.

– Ми не хочемо, щоб це повторилося в інших країнах Європи. І саме тому ми мусимо зупинити цю криваву війну та геноцид, що вчиняється державою й народом, яких накрила пандемія рашизму — сучасного неонацизму. Ми, люди вільного світу, де життя та гідність людини є найвищими цінностями, зобов’язані об’єднатися та зупинити цю путінську навалу, – наголосила Кондратюк.

Від імені Верховної Ради вона висловила вдячність Естонії за підтримку України: зброю, гуманітарну допомогу, політичну підтримку, санкції проти країни-агресора Росії, прихисток для біженців, лікування поранених українських військових, підтримку членства України в Євросоюзі, а також за підтримку в розслідуванні злочинів РФ, скоєних у нашій державі (зокрема, роботи Міжнародного кримінального суду).

Кондратюк зазначила, що в Естонії вже розпочали кримінальне провадження для збору доказів воєнних злочинів, скоєних військами РФ.

– Ми в Україні високо цінуємо таку принциповість Естонії. Адже ви, як і українці, відчули на собі, що таке “сталінська” та “гітлерівська” окупація, репресії, депортації та переслідування усіх, хто боровся за державність і незалежність Естонії, – поінформувала вона.

Політик додала, що насильницьке виселення естонців, яке радянський режим вчинив у 1940-1941 та 1944-1950 роках, і Голодомори та депортації в Україні мають спільне коріння. А зараз історія повторюється, і РФ масово депортує українців з тимчасово окупованих територій.

Насамкінець Кондратюк заявила, що вже зараз потрібно думати про післявоєнну відбудову України – новий План Маршалла. У зв’язку з цим вона нагадала про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо створення глобального проєкту United24 для відновлення нашої країни.

Віцеспікер зазначила, що Естонія вже погодилася “взяти шефство” над відбудовою Житомирщини.

Як відомо, 21 квітня парламент Естонії визнав військові дії Росії в Україні геноцидом. Таке саме рішення ухвалив і Сейм Латвії.

А 10 травня Сейм Литви визнав РФ терористичною державою, а дії Росії в Україні – геноцидом українського народу.

11 травня чеський Сенат також визнав геноцидом українців злочини, які російська армія скоює в Україні.

Фото: Erik Peinar/ Riigikogu fotoarhiiv