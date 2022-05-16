В Україні остаточно заборонена Компартія – рішення суду набуло чинності

Шостий апеляційний адмінсуд поставив крапку у питанні заборони діяльності Комуністичної партії України (КПУ) – через більш ніж шість років після ухвалення так званого закону про декомунізацію, повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Вона нагадала, що закон про декомунізацію Рада ухвалила ще у квітні 2015 року, проте він лише забороняв пропаганду символіки комуністичного режиму, а питання заборони Компартії мав вирішити суд.

16 грудня того ж року Окружний адмінсуд Києва припинив діяльність КПУ, проте це рішення оскаржили і тому воно не набуло чинності.

– Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу, – наголосила Совгиря.

За її словами, нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд нарешті завершив розгляд апеляції у цій справі та відмовив у її задоволенні. Тому рішення суду від 16 грудня 2015 року про заборону КПУ набуло чинності.