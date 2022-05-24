Это не война до последнего украинца – Зеленский в Давосе

Май, 23 в 21:51

Президент Владимир Зеленский во время общения с участниками форума в Давосе в формате вопрос – ответ отметил, что у Украины есть только один путь – полная победа над РФ, потому что это она начала эту войну.

– У нас нет выбора. Потому что наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права просто отдать и землю, и живущих на ней людей. Думаете, нам нужна земля без людей? Нет! Потому будет победа. Потому что это наша земля, другого выхода просто нет, – подчеркнул глава государства.

При этом своей главной задачей он считает, чтобы мир не уставал от войны в Украине.

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