Это не война до последнего украинца – Зеленский в Давосе
Президент Владимир Зеленский во время общения с участниками форума в Давосе в формате вопрос – ответ отметил, что у Украины есть только один путь – полная победа над РФ, потому что это она начала эту войну.
– У нас нет выбора. Потому что наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права просто отдать и землю, и живущих на ней людей.
Думаете, нам нужна земля без людей? Нет! Потому будет победа. Потому что это наша земля, другого выхода просто нет, – подчеркнул глава государства.
При этом своей главной задачей он считает, чтобы мир не уставал от войны в Украине.
– Наша задача, чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за те ценности, которыми люди живут и дышат ими как кислородом каждый день. Почему? Потому что мы так привыкли. Когда их не забирают, мы не понимаем их цены и ценности. Я жил также и считал, что свобода слова, мой выбор – где работать и отдыхать, кем стать, на каком языке разговаривать. Я считал, что это мой выбор и не думал его защищать, пока у меня не начали это забирать, – отметил Зеленский.