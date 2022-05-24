Це не війна до останнього українця – Зеленський в Давосі
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками форуму в Давосі у форматі запитання – відповідь наголосив, що в України є тільки один шлях – повна перемога над РФ, бо це вона почала цю війну.
– У нас немає вибору. Тому наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які на ній живуть.
Думаєте, нам потрібна земля без людей? Ні! Тому буде перемога. Тому що це наша земля, іншого виходу просто немає, – наголосив глава держави.
Водночас своїм головним завданням він вважає, щоб світ не втомлювався від війни в Україні.
– Наше завдання, щоб світ не втомлювався від війни та підтримував Україну, бо ми боремося за ті цінності, якими люди живуть та дихають ними як киснем щодня. Чому? Тому що ми так звикли. Коли їх не забирають, ми не розуміємо їхньої цінності. Я жив так само і вважав, що свобода слова, мій вибір – де працювати та відпочивати, ким стати, якою мовою розмовляти. Я вважав, що це мій вибір і не думав його захищати, доки у мене не почали це забирати, – наголосив Зеленський.