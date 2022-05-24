Це не війна до останнього українця – Зеленський в Давосі

Травень, 23 в 21:51

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками форуму в Давосі у форматі запитання – відповідь наголосив, що в України є тільки один шлях – повна перемога над РФ, бо це вона почала цю війну.

– У нас немає вибору. Тому наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які на ній живуть. Думаєте, нам потрібна земля без людей? Ні! Тому буде перемога. Тому що це наша земля, іншого виходу просто немає, – наголосив глава держави.

Водночас своїм головним завданням він вважає, щоб світ не втомлювався від війни в Україні.

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