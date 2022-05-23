Май, 23 в 13:17

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ввести мощные превентивные санкции против страны-агрессора России, а не ждать применения Москвой оружия массового поражения или “роковых выстрелов”.

Об этом он заявил во время обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Он отметил, что необходимо менять подход к реагированию на современные вызовы: действовать превентивно, создавать новые инструменты и прецеденты.

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Президент добавил, что в Украине не было бы войны, если бы мир действовал на упреждение.

– Посмотрите, что уже сделала Украина: мы создали исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли. Но пришлось ли нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили против РФ справедливый, превентивный весь спектр санкций, способных сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина создала и другой прецедент за три месяца полномасштабной войны: невиданного единения демократического мира вокруг восхищения смелостью украинцев и понимания, что за свою свободу нужно бороться.

По словам главы государства, теперь сотни миллионов людей в демократических странах давят на свои правительства и компании, чтобы они ограничивали отношения с государством-агрессором РФ.

В то же время, Зеленский обратил внимание на то, что это происходит только сейчас, хотя РФ начала войну против Украины еще в 2014 году.

– Если бы это произошло еще тогда, сразу – это единение и давление на правительства и компании ради борьбы за свободу – начала бы РФ эту полномасштабную войну и принесла бы все эти потери Украине и миру? Уверен, что и на этот вопрос ответ нет, — сообщил президент.

Он уточнил, что остановить грубую силу – агрессию РФ – можно только с помощью мощных санкций.

– Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления, защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции – максимальными, чтобы РФ и каждый потенциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это сразу приводит, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что таких санкций против РФ до сих пор нет. Речь идет о следующих четырех видах санкций:

• эмбарго на российскую нефть;

• полном блокировании всех банков РФ, без исключения;

• полном отказе от российского IT-сектора;

• полном прекращении торговли со страной-агрессором.

– Это должен быть такой прецедент санкционного давления, которое еще десятилетиями будет убедительно работать на поддержание мира, – заявил глава государства.

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов РФ и передаче их Украине. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту идею путем к восстановлению справедливости.

Еще в начале полномасштабной войны против Украины Евросоюз и его союзники заморозили валютные резервы Центробанка РФ на сотни миллиардов долларов (около $300 млрд).