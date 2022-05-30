Травень, 30 в 18:22

Україна не може погодитися на будь-які поступки РФ, оскільки компромісний договір із країною-агресором (умовний Мінськ-3) призведе до нової війни.

Про це розповів в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України і член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк.

Він зазначив, що для Києва є неприйнятним будь-який варіант поступок Москві. Подоляк уточнив, що в разі Мінська-3 Росія почне накопичувати зброю, резерви і знову здійснить напад на Україну, але ще кривавіший.

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– Ми не можемо піти на Мінськ-3 – це очевидно. Тому що це квиток на відкладену війну… Будь-який Мінськ-3 – це відкладена на рік війна. І що це означає для нас? Набагато більше жертв і набагато більше ризиків для існування України. Тому що РФ, якщо не програє, почне накопичувати зброю, готувати резерви, проведе роботу над помилками, прибере генералів, які сьогодні дуже “ефективно” працюють, візьме молодих підполковників і полковників, які розуміють, як воювати. І ми отримаємо набагато кривавішу війну через рік. У нас немає шансів іти на компроміси і на поступки, – наголосив Подоляк.

Він знову заявив про неприпустимість припинення вогню без виведення російських військ з території України. Подоляк зазначив, що в такому разі окупанти будуть окопуватися, створювати фортифікаційні лінії, й українській армії потім буде складно вибити їх з території нашої держави.

– Ми не можемо погодитися на будь-який ультиматум Росії, тому що це буде означати, що вони перемагають. А будь-яка, навіть маленька перемога РФ – це тільки ескалація. Росія – це експансіоністська держава, яка, в принципі, пропонує світу одну ідею: ми зайдемо на будь-яку територію і будемо її забирати чи руйнувати, – додав Подоляк.

У цьому контексті радник керівника ОПУ прокоментував деякі заяви, які останнім часом лунають на Заході, щодо поступок з боку України на користь РФ, зокрема й територіальних. Подоляк нагадав, що РФ має у західних країнах своє “лобі” – як серед політиків, так і журналістів. Воно формувалося протягом двадцяти років, і на це Кремль витратив великі кошти.

Крім того, за словами Подоляка, західні країни “хочуть повернутися в довоєнний час”, коли світ обговорював “якісь фіктивні безпекові проблеми”. Саме тому фактично лунають пропозиції Україні капітулювати, щоб “не збільшувати кількість жертв і руйнувань”.

Подоляк уточнив, що заклики до України “змиритися” з втратою територій лунають лише від деяких західних політичних груп, які хочуть повернутися до минулого та “заробляти гроші, особливо тіньові”.

Він запевнив, що такі заяви не означають, що Європа відмовиться від підтримки України, оскільки суспільна думка країн Заходу – на боці нашої держави.

– І в європейських політиків сьогодні дуже складний вибір: вони хочуть повернутись у минуле, але водночас мають відповідати на запити свого суспільства. А це суспільство говорить одну просту річ: ви не можете більше мати такі взаємини з РФ, які у вас були до війни, – пояснив Подоляк.

Він відкинув сценарій, за якого країни-партнери могли б спробувати натиснути на Україну, змушуючи піти на поступки РФ в обмін на подальшу військову та економічну підтримку.

– Це неможливий сценарій. Для Заходу насамперед… Це розірве їх внутрішньо. Тому що це буде питання зради великих ключових цінностей, і їхнє суспільство цього не пробачить, – заявив Подоляк.

Нещодавно Михайло Подоляк жорстко розкритикував пропозиції деяких учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які в кулуарах говорили про припинення війни, щоб продовжити вести бізнес із Росією. Він наголосив, що “Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець”.