Украина принимает только оружие, а не советы подарить РФ восток и юг – Подоляк

Май, 25 в 16:49

Украина воспринимает как удар в спину какие-либо предложения отдать часть территорий РФ, потому что она не торгует своими гражданами или суверенитетом.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил пророссийским лоббистам в Европе, предлагающим прекращение огня, замораживание конфликта и сдачу части территорий Украины ради мира.

– Чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию, — подчеркнул он.

Также, по его словам, Украина против замораживания конфликта, потому что никто в мире не заинтересован в продолжительной войне и продовольственном кризисе.

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