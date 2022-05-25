Украина принимает только оружие, а не советы подарить РФ восток и юг – Подоляк
Украина воспринимает как удар в спину какие-либо предложения отдать часть территорий РФ, потому что она не торгует своими гражданами или суверенитетом.
Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил пророссийским лоббистам в Европе, предлагающим прекращение огня, замораживание конфликта и сдачу части территорий Украины ради мира.
– Чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию, — подчеркнул он.
Также, по его словам, Украина против замораживания конфликта, потому что никто в мире не заинтересован в продолжительной войне и продовольственном кризисе.
– Сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине. Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь.
Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем оружие, – подытожил Подоляк.