Май, 30 в 11:43

Пятый президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность, Петр Порошенко смог выехать за границу, чтобы принять участие в саммите Европейской народной партии.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

– Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии. Я не знаю, сознательно ли его не выпускали именно на ПА НАТО. Но я точно знаю, что давление гражданского общества способно удержать власть от “потери берегов”, — подчеркнула она.

Сейчас смотрят

Поздним вечером 27 мая Порошенко пытался выехать в Польшу на собственном автомобиле.

Пятого президента на его Range Rover не выпустили из Украины, поскольку на время военного положения мужчинам призывного возраста не разрешается покидать пределы страны. Петр Порошенко должен был посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе 28 мая.

На следующий день, 28 мая, пятый президент Украины снова пытался пересечь государственную границу. Пограничники во второй раз отказались выпустить политика из страны.

Источник: Виктория Сюмар