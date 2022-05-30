Травень, 30 в 11:43

П’ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність, Петро Порошенко зміг виїхати за кордон, щоб взяти участь у саміті Європейської народної партії.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

– Петро Порошенко виїхав на саміт Європейської народної партії. Я не знаю, чи його свідомо не випускали саме на ПА НАТО. Але я точно знаю, що тиск громадянського суспільства здатен втримати владу від “втрати берегів”, – наголосила вона.

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Пізно ввечері 27 травня Порошенко намагався виїхати у Польщу на власному автомобілі.

П’ятого президента на його Range Rover не випустили з України, оскільки на час воєнного стану чоловікам призовного віку не дозволяється полишати межі країни. Петро Порошенко мав відвідати засідання ПА НАТО у Вільнюсі 28 травня.

Наступного дня, 28 травня, п’ятий президент України знову намагався перетнути державний кордон. Прикордонники вдруге відмовилися випустити політика з країни.

Джерело: Вікторія Сюмар