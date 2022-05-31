Май, 31 в 13:47

Развязанная Россией полномасштабная война не завершится быстро, и сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказал в одном из интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, какие выводы можно сделать за первые почти сто дней войны.

Секретарь СНБО отметил, что заявления о скором завершении войны были преждевременными.

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– Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, — говорили опасную вещь. К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны, — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что успокаиваться нельзя, пока все российские войска не покинут территорию нашего государства, поскольку Кремль не отменял задачу по уничтожению Украины.

– До тех пор, пока они (бои на фронте, — Ред.) не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу РФ по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы, – объяснил Данилов.

Комментируя не столь быстрое, как бы хотелось, предоставление оружия Западом, секретарь СНБО напомнил, что страна-агрессор РФ всячески пытается этому помешать. Кроме того, по словам Данилова, у каждого государства “свои интересы в этой войне”.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны мир не верил, что Украина выстоит: западные разведки считали, что наше государство продержится от трех до двадцати одного дня.

– Но после того, как россияне получили здесь “теплый” прием, когда они умылись кровью, подавляющее большинство стран мира по-другому стали смотреть на нас. Мы стали получать оружие, помощь. Не сразу, не в таком количестве и не такого, скажем так, сорта, как бы нам хотелось, но начали получать. На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет, – отметил Данилов.

Он уточнил, что если бы у Украины сразу было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, то можно было бы осуществить деоккупацию Мариуполя.

Согласно прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, активная фаза полномасштабной войны с РФ должна пойти на спад до конца 2022 года. При этом украинские войска могут, как минимум, зайти на территорию временно оккупированного Крыма.

А согласно оценке бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, к концу лета украинские войска смогут оттеснить оккупантов на позиции 23 февраля.