Травень, 31 в 13:47

Розв’язана Росією повномасштабна війна не завершиться швидко, і зараз на фронті тривають важкі бої.

Про це розповів в одному з інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, які висновки можна зробити за перші маже сто днів війни.

Секретар РНБО зазначив, що заяви про швидке завершення війни були передчасними.

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– По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, – говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни, – наголосив Данілов.

Він додав, що заспокоюватися не можна, доки всі російські війська не залишать територію нашої держави, оскільки Кремль не скасовував завдання зі знищення України.

– До того часу, доки вони (бої на фронті, – Ред.) не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання РФ зі знищення нашої держави ніхто не скасовував. І з цим потрібно жити, всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми, – пояснив Данілов.

Коментуючи не таке швидке, як би хотілося, надання зброї Заходом, секретар РНБО нагадав, що країна-агресор РФ всіляко намагається цьому перешкодити. Крім того, за словами Данілова, в кожної держави “свої інтереси в цій війні”.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни світ не вірив, що Україна вистоїть: західні розвідки вважали, що наша держава протримається від трьох до двадцять одного дня.

– Але після того, як росіяни отримали тут “теплий” прийом, коли вони вмилися кров’ю, то переважна більшість країн світу по-іншому стала дивитися на нас. Ми почали отримувати зброю, допомогу. Не відразу, не в такій кількості і не такого, скажімо так, ґатунку, як би нам хотілося, але почали отримувати. На сьогодні ситуація зрушила з мертвої точки. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб це було набагато швидше і більше. Але процес триває, ми отримуємо гармати М777, інші засоби ураження, процес іде, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що якби Україна одразу мала важку зброю, артилерію, важкі танки, то можна було б здійснити деокупацію Маріуполя.

Згідно з прогнозами голови української розвідки Кирила Буданова, активна фаза повномасштабної війни з РФ має піти на спад до кінця 2022 року. При цьому українські війська можуть, як мінімум, зайти на територію тимчасово окупованого Криму.

А згідно з оцінкою колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса, до кінця літа українські війська зможуть відтіснити окупантів на позиції 23 лютого.