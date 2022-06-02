Червень, 02 в 14:38

Президент України Володимир Зеленський закликав поширити санкції на всіх російських чиновників та суддів, які підтримують повномасштабну війну проти нашої держави та репресії проти українців.

Про це він заявив під час звернення до парламенту Люксембургу.

Президент подякував цій країні за рішення надати Україні зброю та за участь у санкційному тиску на РФ. Водночас Зеленський закликав посилювати санкції проти країни-агресора.

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– Ми з вами розуміємо, що ніхто не зможе залишитися осторонь і не постраждати, коли у світі відбувається катастрофа такого масштабу, як зараз, з провини російської держави. Це нагадує часи Другої світової війни, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів. Тож маємо значно посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю катастрофу і більше не допускати подібних агресій… Потрібно ще більше санкцій проти РФ за війну, – зазначив він.

Зеленський уточнив, що після того, як набуде чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, потрібно розпочати готувати сьомий.

– Всі російські посадовці, які працюють на війну, і всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції. Активи цих та інших підсанкційних осіб – як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, які зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені. Всі. І потрібно знайти юридичну можливість конфіскувати їх, щоб направити на відшкодування збитків, яких РФ завдала жертвам війни. Це буде справедливо і повчально для агресора, – наголосив Зеленський.

Президент також закликав надати Україні більше сучасної зброї, яка могла б забезпечити перевагу над військами РФ.

Зеленський додав, що повномасштабна війна РФї проти України є вирішальною для всієї Європи, оскільки “це війна за цінності”.

– Коли ми переможемо в цій війні, усі європейці зможуть і надалі насолоджуватись своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для усіх на континенті настане чорний час… Тиранія повинна програти. Щоб Європа могла залишитись такою, якою вона є… Вільна, відкрита, обʼєднана і здатна бути сильною у різноманітті, – підсумував президент.

Як відомо, лідери країн-членів Євросоюзу наприкінці травня погодили шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає часткову заборону імпорту нафти з Росії та відключення Сбербанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Крім того, ЄС виділить Україні ще €9 млрд макрофінансової допомоги.