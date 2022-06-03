Лукашенко украинским зерном хочет выбить себе индульгенцию у Запада — эксперт

Июнь, 03 в 20:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет найти выход из международной изоляции благодаря проблеме поставок зерна из Украины.

Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Брайан Витмор.

— Ключ к потенциальной реабилитации Лукашенко — в проблеме, которую создал его союзник и покровитель Владимир Путин. Это надвигающийся глобальный продовольственный кризис из-за невозможности вывезти украинское зерно в результате блокады Черного моря Россией, — отметил эксперт.

Также он вспомнил слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что продовольственный кризис возник исключительно по вине России. Ведь именно из-за Москвы из украинских портов невозможно вывезти 22 млн тонн зерна.

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По словам Брайана Витмора, европейские лидеры ищут пути, чтобы смягчить продовольственный кризис в мире. Один из таких вариантов — транспортировка зерна в порты Балтийского моря через территорию Беларуси.

— Неприятная дилемма нарисовалась. Чтобы разрешить потенциально катастрофический мировой продовольственный кризис, созданный Путиным, Западу может понадобиться заключить соглашение с Лукашенко, — отметил эксперт.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш кратко изложил проблему соглашения с дьяволом, отметив, что, с одной стороны, Беларусь будет самым эффективным маршрутом для доставки зерна в балтийские порты. Но с другой стороны, добавил он, вопрос о том, что Беларусь попросит взамен и что цена может быть слишком высокой.

— Цена, которую потребует Минск, почти наверняка будет связана с ослаблением международных санкций против режима Лукашенко, — отметил Витмор.