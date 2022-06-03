Лукашенко українським зерном хоче вибити собі індульгенцію у Заходу – експерт

Червень, 03 в 20:20

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче знайти вихід із міжнародної ізоляції завдяки проблемі постачання зерна з України.

Про це пише старший науковий співробітник Atlantic Council Брайан Вітмор.

– Ключ до потенційної реабілітації Лукашенка — у проблемі, яку створив його союзник та покровитель Володимир Путін. Це глобальна продовольча криза, що насувається, через неможливість вивезти українське зерно в результаті блокади Чорного моря Росією, – зазначив експерт.

Також він згадав слова президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка сказала, що продовольча криза виникла виключно з вини Росії. Адже саме через Москву з українських портів неможливо вивезти 22 млн тонн зерна.

Зараз дивляться

За словами Брайана Вітмора, європейські лідери шукають шляхів, щоб пом’якшити продовольчу кризу у світі. Один із таких варіантів – транспортування зерна до портів Балтійського моря через територію Білорусі.

– Неприємна дилема намалювалася. Щоб вирішити потенційно катастрофічну світову продовольчу кризу, створену Путіним, Заходу доведеться укласти угоду з Лукашенком, – зазначив експерт.

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш коротко виклав проблему угоди з дияволом, зазначивши, що, з одного боку, Білорусь буде найефективнішим маршрутом для доставки зерна до балтійських портів. Але з іншого боку, додав він, питання про те, що Білорусь попросить натомість. І що ціна може бути надто високою.

– Ціна, яку вимагатиме Мінськ, напевно, буде пов’язана з послабленням міжнародних санкцій проти режиму Лукашенка, — зазначив Вітмор.