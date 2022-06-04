Июнь, 04 в 10:06

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мэрам американских городов и призвал их разорвать какие-либо связи со страной-агрессором Россией.

Выступление украинского лидера состоялось на 90-й ежегодной Конференции мэров США с помощью видеосвязи.

В ходе обращения президент отметил, что США стали настоящим лидером поддержки Украины – оборонной, финансовой, политической. Он также затронул тему опасности тирании для мира.

Сейчас смотрят

– Она (поддержка США, — Ред.) базируется на искренней связи между всеми народами, которые одинаково ценят свободу. На том, что мы – украинцы и американцы – все равно понимаем опасность тирании. Мир видел разные тирании, в разные времена, под разными флагами. И всех их объединяет то, что они презирают права и свободы обычных людей. Тираны не признают права и свободы местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, которые все же выбирают свободу, ставят точку в истории тиранов. И чтобы поставить такую точку, нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Любыми связями, — подчеркнул Зеленский.

В этом контексте он напомнил, что десятки американских городов до сих пор сохраняют так называемое побратимство с городами РФ. Это, например, Чикаго и Москва, Джексонвилл и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток, Олбани и Тула.

– Что дают вам эти связи? Наверное, ничего. А вот России они позволяют говорить, что она даже после начала такой войны не изолирована. Каждый видит, как воюет российская армия и что она делает с мирными городами Украины. Ее жестокость не отличается от тираний предыдущих времен, – отметил президент.

Зеленский упомянул об уничтожении российскими войсками портового промышленного города Мариуполь, где сейчас нет ничего, кроме развалин. Также уничтожены Волноваха и десятки других населенных пунктов, которые российская армия ежедневно сжигает бомбами, ракетами и артиллерией.

– Только представьте: за время с 24 февраля Россия применила против Украины около 2,5 тыс. разных ракет. Абсолютное большинство из них – по городам, городской инфраструктуре. И одни из самых смертоносных российских ракет разработаны и производятся в Екатеринбурге, который, кстати, до сих пор является побратимом для города Сан-Хосе, — добавил глава государства.

Вспомнил президент и о зверствах российской армии в городе Буча Киевской области – о массовых убийствах и пытках людей. Он отметил, что к зверствам, в частности, причастна бригада из Хабаровского края РФ. В то же время город Хабаровск до сих пор является побратимом американского Портленда. Зеленский уточнил, что после деоккупации Бучи в городе нужно отстроить около 2 тыс. зданий – жилые дома, школы, спортивные объекты, больницы.

Зеленский также обратил внимание на то, что начало Конференции мэров США в этом году пришлось на 100-й день полномасштабной войны в Украине.

– Помните: полномасштабная война в Европе и дестабилизация мировых рынков, которые произошли по вине России, напрямую отражаются на жизни каждого народа и всех городов свободного мира. Поэтому призывайте оказывать давление на РФ еще больше, не помогайте ей оправдывать себя, не сохраняйте связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами, — подчеркнул президент.

В этом же обращении Владимир Зеленский призвал американские города, бизнес и специалистов приобщиться к послевоенному восстановлению Украины. Президент подчеркнул, что это может стать самым большим экономическим проектом нашего времени.