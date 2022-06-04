Червень, 04 в 10:06

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до мерів американських міст та закликав їх розірвати будь-які зв’язки з країною-агресором Росією.

Виступ українського лідера відбувся на 90-й щорічній Конференції мерів США за допомогою відеозв’язку.

Під час звернення президент зазначив, що США стали справжнім лідером підтримки України – оборонної, фінансової, політичної. Він також підняв тему небезпеки тиранії для світу.

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– Вона (підтримка США, – Ред.) базується на щирому зв’язку між усіма народами, які однаково цінують свободу. На тому, що ми – українці та американці – однаково розуміємо небезпеку тиранії. Світ бачив різні тиранії, в різні часи, під різними прапорами. І всіх їх об’єднує те, що вони зневажають права і свободи звичайних людей. Тирани не визнають права і свободи місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають все ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв’язками з вільним світом. Будь-якими зв’язками, – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, що десятки американських міст досі зберігають так зване побратимство з містами РФ. Це, наприклад, Чикаго і Москва, Джексонвілл і Мурманськ, Сан-Дієго і Владивосток, Олбані й Тула.

– Що дають вам ці зв’язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають можливість говорити, що вона навіть після початку такої війни не ізольована. Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить із мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів, – зазначив президент.

Зеленський згадав про знищення російськими військами портового промислового міста Маріуполь, де зараз немає нічого, окрім руїн. Так само знищені Волноваха та десятки інших населених пунктів, які російська армія щоденно спалює бомбами, ракетами та артилерією.

– Тільки уявіть: за час з 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тис. різних ракет. Абсолютну більшість із них – по містах, по міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені та виробляються в Єкатеринбурзі, який, до речі, досі побратим для міста Сан-Хосе, – додав глава держави.

Згадав президент і про звірства російської армії в місті Буча Київської області – про масові вбивства та катування людей. Він зазначив, що до звірств, зокрема, причетна бригада з Хабаровського краю РФ. Водночас місто Хабаровськ досі є побратимом американського Портленда. Зеленський уточнив, що після деокупації Бучі в місті потрібно відбудувати майже 2 тис. будівель – житлові будинки, школи, спортивні об’єкти, лікарні.

Зеленський також звернув увагу на те, що початок Конференції мерів США цього року припав на 100-й день повномасштабної війни в Україні.

– Пам’ятайте: повномасштабна війна в Європі та дестабілізація світових ринків, які сталися з провини Росії, напряму відображаються на житті кожного народу, і усіх міст вільного світу. Тому закликайте тиснути на РФ ще більше, не допомагайте їй виправдовувати себе, не зберігайте зв’язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами, – наголосив президент.

У цьому ж зверненні Володимир Зеленський закликав американські міста, бізнес та фахівців долучитися до післявоєнної відбудови України. Президент наголосив, що це може стати найбільшим економічним проєктом нашого часу.