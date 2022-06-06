Медийные “гауляйтеры” Путина пытаются демотивировать украинцев – Данилов

Июнь, 06 в 18:56

Медийные “гауляйтеры” президента России Владимира Путина пытаются демотивировать и психологически дестабилизировать граждан Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Сегодня через доступные каналы коммуникации перекрашенный враг, медийные “гауляйтеры” Путина, бывшая медийная обслуга Януковича вылезают на все каналы, делают попытки дезорганизовать, демотивировать и психологически дестабилизировать наше общество. Это очень-очень опасно, – считает Данилов.

По его мнению, российские наемники сейчас снова возрождаются, как Феникс из пепла. Они лезут в украинское информационное пространство и рассказывают, как нужно жить украинцам, подчеркнул секретарь СНБО.

— Все эти “янучата”, о которых мы считали, что избавились от них в 2014 году, как Феникс возрождаются из пепла. Они занимают наше телевизионное пространство и начинают рассказывать, как нам нужно жить. Сегодня они становятся такими радикалами. Те партии и представители других политических течений, которые были в нашей стране. Они вообще голуби мира по сравнению с теми людьми, которые привели к нам эту войну, – убежден Данилов.