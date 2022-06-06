Данилов: ВСУ готовы сопротивляться, временная потеря части территории – это не трагедия

Июнь, 06 в 18:24

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает трагедией временную потерю отдельных территорий Украины, если сравнивать с потерей всей территории страны.

— Временная потеря территорий – это не трагедия. Трагедией будет потеря страны, – заявил Данилов в интервью иностранным изданиям.

По мнению секретаря СНБО, Украине очень трудно одерживать победу в полномасштабной войне со страной-агрессором Россией. Однако Вооруженные силы Украины готовы сопротивляться еще долгое время, отметил Данилов.

– Россия – огромная по размерам страна. У нее много этого пушечного мяса, которое сюда привозят. И победа над Россией может быть не очень быстрой, – считает секретарь СНБО.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ с последующей победой над Россией может оказаться не очень быстрым процессом. Данилов убежден, что союзники Украины уже сыграли немаловажную роль в противодействии российской агрессии.

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По словам секретаря СНБО, поставки вооружения большей дальности и калибра будут продолжаться, пока наше государство не победит Россию, которая начала войну и насилие на территории Украины.