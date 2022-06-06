Медійні “гауляйтери” Путіна намагаються демотивувати українців – Данілов

Червень, 06 в 18:56

Медійні “гауляйтери” президента Росії Володимира Путіна намагаються демотивувати та психологічно дестабілізувати громадян України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Сьогодні через доступні канали комунікації перефарбований ворог, медійні “гауляйтери” Путіна, колишня медійна обслуга Януковича вилазять на всі канали, роблять спроби дезорганізувати, демотивувати та психологічно дестабілізувати наше суспільство. Це дуже-дуже небезпечно, – вважає Данілов.

На його думку, російські найманці зараз знову відроджуються, як Фенікс з попелу. Вони лізуть в український інформаційний простір та розповідають, як потрібно жити українцям, наголосив секретар РНБО.

– Всі ці “янучата”, про яких ми вважали, що позбулися їх у 2014 році, як Фенікс відроджуються з попелу. Вони займають наш телевізійний простір та починають розповідати, як нам треба жити. Сьогодні вони стають такими радикалами. Ті партії та представники інших політичних течій, які були у нашій країні. Вони взагалі голуби миру порівняно з тими людьми, які привели до нас цю війну, – переконаний Данілов.