Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримали главу політичної партії

Червень, 09 в 11:14

У Київській області затримали очільника політичної партії та його спільника на вимаганні грошей за внесення підприємця до виборчого списку на виборах до Верховної Ради України та “підтримку” у політичний кар’єрі.

За даними Служби безпеки, глава однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь “підготуватися” до наступних парламентських виборів і продати нібито прохідне місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.

Зараз дивляться

Для “підтримки” кар’єри розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії та посада глави районного осередку. Згодом за ці гроші посадовці обіцяли підприємцю призначення на посаду радника голови правління ПрАТ Київводоканал, яка мала б стати для нього “успішним” стартом для політичної кар’єри.

Підприємець мав передати кошти спільникам згідно з графіком, який створив очільник партії. Сума першого траншу становила $50 тис. Главу партії та його спільника затримали “на гарячому” під час отримання першої частини грошей.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями чинного Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди);

ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Зараз за місцем роботи затриманих посадовців тривають невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України.