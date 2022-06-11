Июнь, 11 в 14:09

Президент США Джо Байден утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский “не хотел слышать” предупреждения Вашингтона о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. На Банковой уже отреагировали на это заявление.

Нападение РФ на Украину американский лидер прокомментировал журналистам в ходе политического сбора средств в Лос-Анджелесе.

По словам Байдена, США предупреждали о готовящемся вторжении РФ незадолго до начала полномасштабной войны.

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Впрочем, президент США признал, что возможность такого вторжения РФ в Украину на тот момент могла казаться надуманной.

– Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и мы имели данные в подтверждение, что он (Путин, – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать и многие другие тоже. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он (Путин, – Ред.) совершил вторжение, – подчеркнул Байден.

Американский лидер также обвинил Путина в “попытке уничтожить не только нацию, но и культуру” Украины. Он отметил, что хозяин Кремля считает столицу Украины – Киев “престолом матушки-России”.

Заявление Байдена прокомментировал спикер президента Украины Сергей Никифоров. Он напомнил, что Владимир Зеленский призывал к введению превентивных санкций против России еще до полномасштабного вторжения путинских войск. В то же время страны-партнеры этого “не хотели слышать”.

Никифоров добавил, что в тот период украинский лидер провел три-четыре телефонных разговора с Байденом. Во время таких разговоров происходил детальный обмен мнениями и оценками ситуации вокруг Украины.

– Поэтому фраза “не хотел слышать”, вероятно, требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры “не хотели нас слышать”, — подчеркнул Никифоров.

Вашингтон заранее заявлял о высокой вероятности подготовки Кремлем вторжения в Украину, ссылаясь на данные разведки.

Недавно американские СМИ публиковали информацию, что Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения РФ, поскольку заявления о нападении партнеры и союзники США встретили со скептицизмом.