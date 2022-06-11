Червень, 11 в 14:09

Президент США Джо Байден стверджує, що український лідер Володимир Зеленський “не хотів чути” попередження Вашингтона про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. На Банковій уже відреагували на цю заяву.

Напад РФ на Україну американський лідер прокоментував журналістам під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

За словами Байдена, США попереджали про підготовку вторгнення РФ незадовго до початку повномасштабної війни.

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Втім, президент США визнав, що можливість такого вторгнення РФ до України на той момент могла видаватися надуманою.

– Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, і ми мали дані на підтвердження, що він (Путін, – Ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути і багато людей також. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він (Путін, – Ред.) здійснив вторгнення, – наголосив Байден.

Американський лідер також звинуватив Путіна у “спробі знищити не лише націю, а й культуру” України. Він зазначив, що господар Кремля вважає столицю України – Київ “престолом матінки-Росії”.

Заяву Байдена прокоментував речник президента України Сергій Никифоров. Він нагадав, що Володимир Зеленський закликав до запровадження превентивних санкцій проти Росії ще до повномасштабного вторгнення путінських військ. Водночас країни-партнери цього “не хотіли чути”.

Никифоров додав, що в той період український лідер провів три-чотири телефонні розмови з Байденом. Під час таких розмов відбувався детальний обмін думками та оцінками ситуації довкола України.

– Тому фраза “не хотів чути”, ймовірно, вимагає уточнення. До того ж, якщо пам’ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери “не хотіли нас чути”, – наголосив Никифоров.

Вашингтон заздалегідь заявляв про високу ймовірність підготовки Кремлем вторгнення в Україну, посилаючись на дані розвідки.

Нещодавно американські ЗМІ публікували інформацію, що Джо Байден віддав наказ про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення РФ, оскільки заяви про напад партнери і союзники США зустріли зі скептицизмом.