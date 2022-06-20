Зеленский выступил за присоединение Украины к проекту Триморья и озвучил предложения

Июнь, 20 в 17:26

Украина должна стать участником проекта Триморье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите проекта.

— Украина должна быть участником инициативы Трех морей. Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы, – сказал президент.

Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья, отметив важность логистики.

— Именно государства Триморья – это наша связь со свободным миром. Поставка оружия для Украины, поставка топлива, транспортные потоки, зеленые коридоры для экспорта продовольствия, миграция людей – все это работает через территорию государств-участников инициативы, – сказал Зеленский.

Президент Украины также предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья. По его словам, на сегодняшний день связь с миром Украине обеспечивают именно государства Триморья — поставки оружия для Украины, поставки горючего, сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей.

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Кроме того, по словам президента, Украина, имея разветвленную сеть поставок газа, мощные газовые хранилища в регионе, в сотрудничестве с соседями, используя мощность интерконнекторов Польша — Словакия, Польша — Украина, а также существующие в регионе СПГ-терминалы, может удовлетворить потребности всех стран Триморья.

Зеленский подчеркнул, что после присоединения энергосистемы Украины к энергосистемам ЕС украинский экспорт электричества может помочь странам инициативы Трех морей стать полностью независимыми от российского энергетического давления.

Он также выступил с предложением присоединения Украины к автотранспортному маршруту Via Carpatia, где Украина могла бы играть роль одного из логистических центров. Кроме этого, Украина готова интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава — Киев и выход в железнодорожный коридор Rail Baltica.

Он отметил, что украинский опыт борьбы с киберугрозами “уникален и может быть очень полезен для каждого государства”. Еще одним направлением сотрудничества президент назвал участие в проекте восстановления Украины.

Саммит лидеров инициативы Трех морей (Триморья) обсудит 20-21 июня в Риге, кроме других вопросов, и сотрудничество с Украиной.