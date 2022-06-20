Зеленський виступив за приєднання України до проєкту Тримор’я та озвучив пропозиції

Червень, 20 в 17:26

Україна має стати учасницею проєкту Тримор’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті проєкту.

— Україна має бути учасницею ініціативи Трьох морів. Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи, – сказав президент.

Зеленський запропонував посилити трактування співпраці в межах Тримор’я, наголосивши на важливості логістики.

— Саме держави Тримор’я – це наш зв’язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав-учасниць ініціативи, – сказав Зеленський.

Президент України також запропонував посилити трактування співпраці в межах Тримор’я. За його словами, на сьогодні зв’язок зі світом Україні забезпечують саме держави Тримор’я – постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей.

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Окрім того, за словами президента, Україна, маючи розгалужену мережу постачання газу, потужні газові сховища в регіоні, у співпраці з сусідами, використовуючи потужність інтерконекторів Польща – Словачина, Польща – Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, може задовольнити потреби усіх країн Тримор’я.

Зеленський наголосив, що після приєднання енергосистеми України до енергосистем ЄС український експорт електрики може допомогти країнам ініціативи Трьох морів стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

Він також виступив з пропозицією приєднання України до автотранспортного маршруту Via Carpatia, де Україна могла б відігравати роль одного з логістичних центрів. Окрім цього, Україна готова інтегруватися в європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава – Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica.

Він зауважив, що український досвід боротьби з кіберзагрозами є “унікальним і може бути дуже корисним для кожної держави”. Ще одним напрямком співпраці президент назвав участь у проєкті відбудови України.

Саміт лідерів ініціативи Трьох морів (Тримор’я) обговорить 20-21 червня у Ризі, між іншими питаннями, і співпрацю з Україною.