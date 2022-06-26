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Факты / Украина / Политика

Украина может усилить защиту границы с Россией и Беларусью — законопроект

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина может усилить защиту границы с Россией и Беларусью — законопроект
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект для усиления защиты государственных границ Украины с Россией и Беларусью. В частности, планируется обустроить средства для обороны, например, минные поля.

В пределах 2 км зоны границы с соседними странами-агрессорами планируют запретить свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение людей и проведение любых других работ, не связанных с обороной или охраной границы.

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Согласно документу, законодательно закрепят комплекс мер по усилению охраны государственной границы, чтобы отбить реальные угрозы повторных нападений или вооруженной агрессии.

Народные депутаты предлагают убрать препятствия, чтобы обустроить объекты на границе. Среди предложений – упрощение процедуры принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы или другие грубые нарушения закона.

Недавно в Минобороны Украины заявили, что Россия хочет вовлечь Беларусь в вооруженную агрессию против наших мирных жителей. В Беларусь уже приехали диверсионные группы, которые хотят устроить теракты.

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Источник: Верховная Рада
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