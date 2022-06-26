Червень, 25 в 21:35

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для посилення захисту державних кордонів України з Росією та Білоруссю. Зокрема, планують облаштувати засоби для оборони, наприклад, мінні поля.

У межах 2 км зони кордону з сусідніми країнами-агресорами планують заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування людей і провадження будь-яких інших робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною кордону.

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Згідно з документом, законодавчо закріплять комплекс заходів для посилення охорони державного кордону, щоб відбити реальні загрози повторних нападів чи збройної агресії.

Народні депутати пропонують прибрати перепони, щоб облаштувати об’єкти на кордоні. Серед пропозицій – спрощення процедури примусового видворення з України нелегальних мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону чи інші грубі порушення закону.

Нещодавно у Міноборони України заявили, що Росія хоче втягнути Білорусь у збройну агресію проти наших мирних жителів. У Білорусь вже приїхали диверсійні групи, які хочуть влаштувати теракти.