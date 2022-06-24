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Росія планує теракти у Білорусі, щоб втягнути у війну проти України – розвідка

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія планує теракти у Білорусі, щоб втягнути у війну проти України – розвідка
Фото: Міноборони

Росія намагатиметься втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України через провокації проти мирних жителів. За останніми даними, у місто Мозир приїхали диверсійні групи, до складу якого входять працівники розвідки Росії та найманці приватних військових компаній, контрольованих міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

За інформацією української розвідки, диверсійні групи мають наміри реалізувати серію терактів у Білорусі. Росія хоче використати сценарій, який застосувала для початку війни на території Чечні.

Тоді російські спеціальні служби організували вибухи у будинках в Рязані та звинуватили псевдочеченських бойовиків. За даними розвідки, російське ГРУ хоче вдарити ракетами та артилерією по Мозирському НПЗ та житловим кварталам. Під час обстрілів РФ почнуть підривати будинки, лікарні та школи, повідомляють у Міноборони України.

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Кремлівські найманці вважають, що це спричинить формальний привід для початку війни проти України. Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко начебто буде змушений відреагувати на обстріли. У Міноборони України наголосили, що офіцери білоруської армії вже почали евакуювати свої родини з Мозиря.

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Джерело: Міноборони
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