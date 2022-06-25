Оружия будет еще больше: Кулеба о поставках военной помощи от союзников

Июнь, 24 в 22:26

Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе – это раздражает страну-агрессора Россию, которая начала полномасштабную войну. Кремль хочет остановить путь Украины на пути в ЕС, однако у него нет такой возможности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страны мира хотят поставить на место Российскую Федерацию, совершающую вооруженную агрессию против мирных жителей.

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— Безусловно, Москву бесит тот факт, что Украина станет членом Европейского Союза. Вспомните, 30 лет нас “кормили” российскими нарративами о том, что Украина якобы никому не нужна, никто ее не ждет в Европе, мол, мы должны об этом забыть и развернуться к России. И вот 30 лет этой работы в помойку, потому что Украина идет в Европейский Союз. Это наконец-то подтверждено и со стороны Евросоюза. Они (Россия. — Ред.) охотно хотели бы остановить этот процесс, но не имеют такой возможности. Те заявления Лаврова – это проявление раздражения. Но всегда, когда страна становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, желающих поставить ее на место.

Кулеба убежден, что Украина “отрывается” от России последними веревками. Это вдохновляет украинских воинов и мирных жителей в разных городах.