Червень, 27 в 14:04

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Великої сімки посилити режим санкцій проти Росії.

Про це він заявив у режимі відеоконференції під час саміту лідерів G7 в Берліні.

– Україна відчуває підтримку держав Великої сімки. Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні у боротьбі з російським вторгненням, – зазначив очільник держави.

Зеленський наголосив, що для України важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій.

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– Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор, – додав президент.

Нагадаємо, що 26 червня країни Великої сімки – а саме представники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Крім того, 26 червня Зеленський під час звернення знову наголосив, що Україні потрібна потужна система ППО, щоб захиститися від агресії Росії.