Июль, 01 в 19:54

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передаст Украине 1 млрд евро помощи до конца 2022 года.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Зеленский поблагодарил правительство Норвегии за поддержку Украины в столь тяжелое для нас время.

Сейчас смотрят

– Хочу поблагодарить за мощную поддержку, которую уже оказала Норвегия нашему народу. Это очень весомая помощь оборонная, политическая, гуманитарная. Благодарен за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине общим объемом 1 млрд евро, — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Норвегия хоть и не является членом Евросоюза, однако полностью поддержала санкции против России.

– Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром, как можем еще усилить этот (санкционный – Ред.) процесс. Также продолжим говорить о гарантиях безопасности, о санкционной политике. Война не кончилась. Давление на РФ нужно, — отметил президент Украины.

Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.