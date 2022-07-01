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Факты / Украина / Политика

Норвегия предоставит Украине €1 млрд помощи до конца 2022 года

Марта Бондаренко, редактор ленты
Норвегия предоставит Украине €1 млрд помощи до конца 2022 года
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передаст Украине 1 млрд евро помощи до конца 2022 года.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Зеленский поблагодарил правительство Норвегии за поддержку Украины в столь тяжелое для нас время.

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– Хочу поблагодарить за мощную поддержку, которую уже оказала Норвегия нашему народу. Это очень весомая помощь оборонная, политическая, гуманитарная. Благодарен за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине общим объемом 1 млрд евро, — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Норвегия хоть и не является членом Евросоюза, однако полностью поддержала санкции против России.

– Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром, как можем еще усилить этот (санкционный – Ред.) процесс. Также продолжим говорить о гарантиях безопасности, о санкционной политике. Война не кончилась. Давление на РФ нужно, — отметил президент Украины.

Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.

Источник: Офис президента
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