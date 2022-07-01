Норвегия предоставит Украине €1 млрд помощи до конца 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передаст Украине 1 млрд евро помощи до конца 2022 года.
Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Зеленский поблагодарил правительство Норвегии за поддержку Украины в столь тяжелое для нас время.
– Хочу поблагодарить за мощную поддержку, которую уже оказала Норвегия нашему народу. Это очень весомая помощь оборонная, политическая, гуманитарная. Благодарен за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине общим объемом 1 млрд евро, — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что Норвегия хоть и не является членом Евросоюза, однако полностью поддержала санкции против России.
– Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром, как можем еще усилить этот (санкционный – Ред.) процесс. Также продолжим говорить о гарантиях безопасности, о санкционной политике. Война не кончилась. Давление на РФ нужно, — отметил президент Украины.
Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.