Норвегія надасть Україні €1 млрд допомоги до кінця 2022 року
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія передасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року.
Про це глава держави сказав на спільному брифінгу із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
Зеленський подякував уряду Норвегії за підтримку України в такий важкий для нас час.
– Хочу подякувати за потужну підтримку, яку вже надала Норвегія нашому народові. Це надзвичайно вагома допомога оборонна, політична, гуманітарна. Вдячний за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні загальним обсягом 1 млрд євро, – зазначив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Норвегія хоча і не є членом Євросоюзу, проте цілком підтримала санкції проти Росії.
– Сьогодні ми обговорили із паном прем’єр-міністром, як можемо ще посилити цей (санкційний – Ред.) процес. Також продовжимо говорити щодо гарантій безпеки, щодо санкційної політики. Війна не закінчилася. Тиск на РФ потрібен, – зауважив президент України.
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.