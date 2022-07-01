Липень, 01 в 19:54

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія передасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Зеленський подякував уряду Норвегії за підтримку України в такий важкий для нас час.

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– Хочу подякувати за потужну підтримку, яку вже надала Норвегія нашому народові. Це надзвичайно вагома допомога оборонна, політична, гуманітарна. Вдячний за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні загальним обсягом 1 млрд євро, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Норвегія хоча і не є членом Євросоюзу, проте цілком підтримала санкції проти Росії.

– Сьогодні ми обговорили із паном прем’єр-міністром, як можемо ще посилити цей (санкційний – Ред.) процес. Також продовжимо говорити щодо гарантій безпеки, щодо санкційної політики. Війна не закінчилася. Тиск на РФ потрібен, – зауважив президент України.

Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.