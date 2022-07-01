Липень, 01 в 12:07

Президент України Володимир Зеленський 1 липня виступив у Верховній Раді, де оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня виступив у Верховній Раді, під час якого була підписана спільна заява на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в Євросоюзі.

– Розпочалася нова історія України і Європейського Союзу. Ми тепер не поруч, ми тепер разом. Не два сусіди, між якими кордони і бар’єри, а одна європейська родина, яка має спільні цінності та долю. Це не просто слова, не декларативно, не якісь сподівання, політичний розрахунок – це юридично зафіксований статус. 115 днів між поданням української заявки на вступ і відповіддю ЄС – це рекордно короткий термін, – сказав глава держави.

Тепер, за його словами, Україну необхідно підготувати до переговорів про повноцінне членство в ЄС.

Зараз дивляться

– Багато рішень залежатиме від Верховної Ради, від кожного депутата, від того, як ви готові працювати над цими рішеннями, як ви готові координувати свою роботу з урядом і дипломатами. Угода про асоціацію виконана вже на 63%, наступні 37% – це завдання для всіх нас. Але вам належить ще розробити та ухалити десятки необхідних законопроєктів, – наголосив Зеленський.

Президент також оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в ЄС.

– Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади і доказом нашого прагнення у досянгненні стратегічної мети, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі, – сказав він.

Підписання цієї заяви має таке ж значення, як підписання заявки на вступ, вважає президент.

– Наш шлях до членства в ЄС не має тривати десятиліттями. Ми маємо пройти цей шлях швидко. Наскільки це можливо – залежить від нас. Ми повинні виконати свою роботу ідеально, щоб наші друзі в ЄС так само швидко схвалили ще одне історичне рішення, – наголосив Зеленський.

Заяву на трибуні Верховної Ради підписав президент, а також спікер парламенту Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. По відеозв’язку була присутня на цьому засіданні і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.