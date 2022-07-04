Июль, 04 в 20:11

Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции в швейцарском Лугано обратился к некоторым членам украинской делегации. Он отметил, что некоторых чиновников увидел в зале через экран, но не замечал в Украине с начала полномасштабной войны.

Такое заявление с оттенком юмора глава государства сделал в конце своего онлайн-выступления на конференции.

– В начале выступления уважаемый президент Кассис (президент Швейцарии Иньяцио Кассис, — Ред.) сказал, что он здесь видит большую, довольно большую делегацию. Я также, господин президент, был удивлен, что делегация достаточно большая, — подчеркнул Зеленский.

Он призвал украинских чиновников возвращаться домой для восстановления Украины.

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– И я хотел бы пригласить некоторых людей, которых увидел через экран, я не видел их все эти месяцы войны. Я очень хотел бы их пригласить в Украину, потому что у нас восстановление в Украине, восстановление нашего государства. Я просто хотел им напомнить. Мне кажется, это очень важно, потому что война в Украине. Там, где эти люди работают. Мне кажется, я так тонко напомнил им, — добавил Зеленский, не уточнив, кого именно имел в виду.

Участники конференции оценили этот троллинг президента Украины и отреагировали на него смехом.

Как известно, Конференция по восстановлению Украины в Лугано продлится два дня, 4-5 июля. В конце будет представлена декларация по важнейшим итогам мероприятия.

Сегодня на открытии конференции выступил президент Владимир Зеленский, который очертил ключевые принципы восстановления Украины.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль представил масштабный план послевоенного восстановления Украины, предусматривающий три этапа. Уже сейчас он оценивается в $750 млрд.