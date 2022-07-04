Липень, 04 в 20:11

Президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції в швейцарському Лугано звернувся до деяких членів української делегації. Він зазначив, що деяких чиновників побачив у залі через екран, але не помічав в Україні від початку повномасштабної війни.

Таку заяву з відтінком гумору глава держави зробив наприкінці свого онлайн-виступу на конференції.

– На початку виступу шановний президент Кассіс (президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, – Ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію, доволі велику. Я також, пане президенте, був здивований, що делегація доволі велика, – наголосив Зеленський.

Він закликав українських чиновників повертатися додому для відбудови України.

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– І я хотів би запросити деяких людей, яких побачив через екран, я їх не бачив усі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх також запросити до України, бо в нас відбудова в Україні, відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, це дуже важливо, бо війна в Україні. Там, де ці люди працюють. Мені здається, я так дуже тоненько нагадав їм, – додав Зеленський, не уточнивши, кого саме мав на увазі.

Учасники конференції оцінили цей тролінг президента України та відреагували на нього сміхом.

Як відомо, Конференція з питань відновлення України в Лугано триватиме два дні, 4-5 липня. Наприкінці буде представлено декларацію з найважливішими підсумками заходу.

Сьогодні під час відкриття конференції виступив президент Володимир Зеленський, який окреслив ключові принципи відбудови України.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив масштабний план післявоєнного відновлення України, який передбачає три етапи. Вже зараз він оцінюється у $750 млрд.