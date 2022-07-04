Липень, 04 в 11:48

У понеділок, 4 липня, в швейцарському місті Лугано стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022).

Організована спільно Швейцарією та Україною, конференція визначить курс післявоєнного відновлення нашої держави (своєрідний “план Маршалла”). На ній, зокрема, буде презентовано проєкт Плану відновлення України.

Урочисте відкриття конференції заплановане на 14.30 (за київським часом).

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У ньому візьмуть участь президент України Володимир Зеленський (заплановано звернення до учасників заходу по відеозв’язку), президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Учасників конференції також привітають президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр Чехії Петр Фіала.

Загалом у конференції візьмуть участь делегації близько 40 країн та понад 20 міжнародних організацій (таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших).

Обговорення питань післявоєнного відновлення України відбудеться за такими ключовими напрямами: економіка, інфраструктура, суспільство, екологія, цифровізація.

У Лугано, зокрема, обговорюватимуть такі теми:

• План відновлення та розвитку України (в межах ініціативи Володимира Зеленського United 24), участь міжнародних партнерів у відновленні нашої держави.

• Методи, пріоритети та принципи відновлення України.

• Соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне післявоєнне відновлення.

• Реформи, які необхідно здійснити Україні в рамках відбудови.

Наприкінці заходу, 5 липня, буде представлено декларацію з найважливішими підсумками конференції.

Очікується, що URC 2022 стане міжнародним стартом процесу відбудови нашої держави після завершення війни.

Як поінформував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, під час конференції в Лугано буде презентовано план відновлення України, напрацьований упродовж двох місяців під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Над документом працювали 24 робочі групи зі всіх секторів економіки та суспільного життя. Окремо буде представлено план щодо конкретних інвестиційних проєктів та можливості донорства.

Джерело: URC2022

Фото: МЗС Швейцарії