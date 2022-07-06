В войне с РФ около миллиона украинцев получают боевой опыт – Данилов

Июль, 06 в 12:37

За четыре месяца полномасштабной войны в Украине, целью которой в Кремле называли якобы демилитаризацию, Путин достиг абсолютно противоположного эффекта – максимального перевооружения ВСУ по стандартам НАТО, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Что касается так называемых целей России. Через 4 месяца вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями, – написал он в Twitter.

А еще, по его словам, сейчас около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

– “План Путина” идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество, – подытожил секретарь СНБО.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.