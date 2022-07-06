Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

За чотири місяці повномасштабної війни в України, метою якої у Кремлі називали нібито демілітаризацію, Путін досяг абсолютно протилежного ефекту – максимального переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями, – написав він у Twitter.

А ще, за його словами, зараз близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід.

– “План Путіна” йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, – підсумував секретар РНБО.

Твіт Данілова

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Спроб не буде – повернемо відразу: Данілов осадив Мєдвєдєва після його погроз через Крим
Олексій Данілов

Війна в Україні, Володимир Путін, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни хваляться, як вбивають українських військовополонених після допитів – перехоплення СБУ
російський окупант
Країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги – Столтенберг
У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Підірвався на міні: у Новій Каховці загинув російський пропагандист Тветинський
Сергій Тветинський пропагандист
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки
Крим
У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувалися до контрнаступу ЗСУ
Російський окупант
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.04.2023)
У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.04.2023)
У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь