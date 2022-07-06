У війні з РФ близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
За чотири місяці повномасштабної війни в України, метою якої у Кремлі називали нібито демілітаризацію, Путін досяг абсолютно протилежного ефекту – максимального переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
– Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями, – написав він у Twitter.
А ще, за його словами, зараз близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід.
– “План Путіна” йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість, – підсумував секретар РНБО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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