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Факти / Україна / Політика

В Україну з візитом прибув прем’єр Ірландії. Він відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міхал Мартін в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сьогодні, 6 липня, з візитом перебуває в Україні. Нещодавно його запрошував президент України Володимир Зеленський.

Чиновник відвідав зруйновані росіянами міста у Київській області – Бородянку, Бучу та Ірпінь.

— Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами, – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Ірландії в цей непростий час висловив підтримку Україні.

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Наразі в Ірландії перебувають близько 40 тис. українців, які вимушено тікали від воєнної агресії Росії. Кулеба подякував Ірландії за постійну підтримку та допомогу Україні.

Фото: Дмитро Кулеба

У пресслужбі ірландського уряду зазначили, що мета візиту – висловити підтримку Україні та солідарність з українським народом, який зазнав “аморального та нічим не спровокованого терористичного нападу” з боку Росії.

На початку червня депутати Сенату Ірландії ухвалили резолюцію, в якій визнали дії російських військових в Україні геноцидом.

Зокрема, голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі зазначив, що незаконне вторгнення РФ до України є актом геноциду.

Джерело: Дмитро Кулеба, Уряд Ірландії

Фото: Дмитро Кулеба

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