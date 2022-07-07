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Факты / Украина / Политика

Главное, чтобы дети вернулись домой: Зеленский встретился с сенаторами из США

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Главное, чтобы дети вернулись домой: Зеленский встретился с сенаторами из США

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом сообщили в Офисе президента.

— Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность, – отметил Зеленский.

По словам Зеленского, первоочередная задача Украины – чтобы до 1 сентября женщины с детьми вернулись домой, а дети и студенты пошли в школы и университеты.

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Глава государства также отметил важность создания необходимых условий безопасности, которые сделали бы возможным учебный процесс в учебных заведениях.

– Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону, – говорит он.

Зеленский призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО, чтобы люди не боялись жить в Украине.

Также стороны обсудили вопрос усиления санкционного давления на государство-агрессора. Линдси Грэм и Ричард Блюменталь проинформировали Зеленского о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

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Источник: Офис президента 

Фото: Офис президента 

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