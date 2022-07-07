Главное, чтобы дети вернулись домой: Зеленский встретился с сенаторами из США
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
Об этом сообщили в Офисе президента.
— Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность, – отметил Зеленский.
По словам Зеленского, первоочередная задача Украины – чтобы до 1 сентября женщины с детьми вернулись домой, а дети и студенты пошли в школы и университеты.
Глава государства также отметил важность создания необходимых условий безопасности, которые сделали бы возможным учебный процесс в учебных заведениях.
– Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону, – говорит он.
Зеленский призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО, чтобы люди не боялись жить в Украине.
Также стороны обсудили вопрос усиления санкционного давления на государство-агрессора. Линдси Грэм и Ричард Блюменталь проинформировали Зеленского о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.
Источник: Офис президента
Фото: Офис президента