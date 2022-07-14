Зеленський закликав створити спецтрибунал для притягнення до відповідальності Росії

Липень, 14 в 17:35

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту створити спеціальний трибунал, який притягне до відповідальності Росію за її жорстоку агресію. А ще розповів, що в Україні зареєстрували понад 34 000 воєнних злочинів РФ.

Про це президент заявив під час виступу по відеозв’язку на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі.

За його словами, від ворожих обстрілів щодня гинуть люди та діти, в тому числі. Ще більше людей скалічено. Окупанти не припиняють артилерією буквально спалювати міста на Донбасі.

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– Через російську агресію десятки тисяч українців убито, закатовано, скалічено і мільйони депортовано до Росії або позбавлено будинки через бойові дії. Досі встановлюється, скільки українських дітей російські сили викрали та вивезли з України. Попередня цифра страшна – понад 200 тисяч дітей, – сказав президент.

Він зазначив, що від початку широкомасштабної війни українські правоохоронні органи зареєстрували 34 039 злочинів, пов’язаних із російською агресією.

– А уявіть, скільки злочинів вони скоїли з 2014 року, – сказав глава держави, наголосивши, що за всі злочини має бути обов’язкове покарання всіх, хто має хоч якесь відношення до російської агресії.

Зеленський закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі притягнути до відповідальності причетних до цих воєнних злочинів.

Президент також вважає, що люди, чиї рішення спричинили війну в Україні, не повинні ховатися за політичним імунітетом.

Він зазначив, що чинні судові установи з деяких правових причин не можуть притягнути до відповідальності всіх винних.