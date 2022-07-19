Липень, 18 в 22:38

Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців Служби безпеки України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, причини майже однакові – незадовільна робота працівників СБУ.

– Відбувається кадрова ревізія СБУ. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи, – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю біля будівлі зруйнованого драмтеатру з українським прапором.

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– Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі. Щодня РФ закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, про що вони насправді думають та чого прагнуть, – наголосив Зеленський.

Збройні сили України змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. На думку президента, перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах.

– Питання – тільки час. Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну, – закликав Зеленський.

Станом на 18 липня, вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів, ще 2 621 поки перебуває під контролем російської армії.