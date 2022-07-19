Венедиктова работала на собственный имидж: политолог прокомментировал увольнение генпрокурора
Президенту Владимиру Зеленскому очень важна совместная работа в его команде.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал политический эксперт Владимир Фесенко, сообщают Факты ICTV.
По его словам, увольнение главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой уже давно назревало. Относительно СБУ следует упомянуть побег еще в начале войны помощника начальника Херсонского управления СБУ. Мужчину подозревают в госизмене и работе на Россию.
– С одной стороны, происходит очередное обновление команды президента. Такое было у всех украинских президентов… В условиях войны это еще и реакция на определенные ошибки, проблемы или неэффективная деятельность определенных руководителей, — отметил Фесенко.
Политолог подчеркнул, что Баканов совершил кучу кадровых ошибок, которые нужно исправлять. А последняя капля, обусловившая решение относительно главы СБУ — это задержание человека, работавшего вместе с Бакановым и оказавшегося агентом Российской Федерации.
Что касается Венедиктовой, недовольство ее работой было еще до войны.
— Вспоминают, что она работала на собственный имидж, когда были громкие процессы в отношении российских военнопленных, а это создавало проблемы для обмена… Для Зеленского очень важна командная игра, чтобы не было противоречий и среди команды, — заметил Фесенко.
По мнению политолога, такие кадровые решения не будут оказывать негативное влияние на сопротивление Украины российскому агрессору, наоборот — идет исправление ошибок.
Кроме того, Владимир Фесенко посоветовал пока избегать прогнозов по поводу того, кто может занять место Баканова.
Фото: Ирина Венедиктова