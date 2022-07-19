Липень, 19 в 15:12

Президенту Володимиру Зеленському дуже важлива спільна робота в його команді.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав політичний експерт Володимир Фесенко, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, звільнення голови СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірини Венедіктової вже давно назрівало. Щодо СБУ варто згадати втечу ще на початку війни помічника начальника Херсонського управління СБУ. Чоловіка підозрюють у держзраді та роботі на Росію.

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– З одного боку, відбувається чергове оновлення команди президента. Таке було у всіх українських президентів… В умовах війни – це ще й реакція на певні помилки, проблеми або неефективна діяльність певних керівників, – зауважив Фесенко.

Політолог наголосив, що Баканов наробив купу кадрових помилок, які треба виправляти. А остання крапля, що зумовила рішення щодо голови СБУ – це затримання людини, яка працювала разом із Бакановим і виявилася агентом Російської Федерації.

Щодо Венедіктової, незадоволення її роботою було ще до війни.

– Згадують, що вона працювала на власний імідж, коли були гучні процеси щодо російських військовополонених, а це створювало проблеми для обміну… Для Зеленського дуже важлива командна гра, щоб не було суперечностей в середині команди, – зауважив Фесенко.

На думку політолога, такі кадрові рішення не матимуть негативного впливу на спротив України російському агресору, навпаки – йде виправлення помилок.

Крім того, Володимир Фесенко порадив поки що уникати прогнозів щодо того, хто може зайняти місце Баканова.

Фото: Ірина Венедіктова