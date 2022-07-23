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Факти / Україна / Політика

Кремль використовує їжу як зброю: посол США відреагувала на ракетні удари РФ по порту Одеси

Валентина Чорна, редакторка стрічки
посол США Бріджит Брінк
Фото: Getty Images

Ракетний удар військ РФ по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що Росія завдала удару по порту менше ніж через 24 години після підписання угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

– Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності, – написала вона у Twitter 23 липня.

Зазначимо, що вранці 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр.

Дві російські ракети вдалося збити силам української протиповітряної оборони, ще дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Внаслідок обстрілів є постраждалі мирні жителі.

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