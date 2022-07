Ракетний удар військ РФ по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що Росія завдала удару по порту менше ніж через 24 години після підписання угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account.

Зараз дивляться

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022