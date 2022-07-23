Липень, 23 в 14:34

Ракетний удар військ РФ по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що Росія завдала удару по порту менше ніж через 24 години після підписання угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

– Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності, – написала вона у Twitter 23 липня.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. Зараз дивляться — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

Зазначимо, що вранці 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр.

Дві російські ракети вдалося збити силам української протиповітряної оборони, ще дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Внаслідок обстрілів є постраждалі мирні жителі.