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Факты / Украина / Политика

Галагана назначили первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Галагана назначили первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ
Фото: Офис президента

Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А Службы безопасности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

– Генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ, – подчеркнул глава государства.

Согласно указу президента №530/2022, Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Новым командующим ССО ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко.

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