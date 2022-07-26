Галагана призначили першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ

Липень, 25 в 21:43

Григорія Галагана призначили першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ, – наголосив глава держави.

Згідно з указом президента №530/2022, Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Новим командувачем ССО ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко.

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Крім того, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати Комітет з питань розвідки при президентові України.