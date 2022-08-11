Серпень, 11 в 14:15

Країна-агресор Росія ставить всю Європу та світ під загрозу глобальної ядерної катастрофи, обстрілюючи Запорізьку АЕС та розміщуючи там зброю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу онлайн на міжнародній донорській конференції в Копенгагені (Данія).

Він нагадав про катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986 році, наслідки якої відчула не лише Україна, а й інші країни Європи.

Зараз дивляться

Зеленський додав, що після цього світ роками стежив за дотриманням стандартів, щоб не допустити подібні катастрофи. Й нікому не спадало на думку, що Європа знову може опинитися під загрозою через те, що “якась держава свідомо використає АЕС для терору”.

– Ось що робить зараз Росія. І якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її наслідки, то російська влада значно більш цинічна й небезпечна. Вона сама робить все, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, і бреше всьому світу, що винен нібито хтось інший. Ми маємо захистити Європу від цієї загрози, захистити усі разом, а ймовірно, не лише Європу, – наголосив глава держави.

Президент уточнив, що Запорізька АЕС є найбільшою на континенті, третьою за розміром у світі, має шість енергоблоків. І тепер російська армія використовує ЗАЕС для терору та збройних провокацій.

– РФ перетворила атомну станцію на поле бою… Розміщуючи бойову техніку на її території й навіть проводячи там утилізацію боєприпасів, російські військові не можуть не знати, що ставлять всю Європу під загрозу ядерної катастрофи. І, звичайно, російська влада усвідомлює, якими можуть бути наслідки, коли її війська обстріляють атомну станцію, – розповів він.

Зеленський поінформував про нещодавні обстріли ЗАЕС, які окупанти здійснили з реактивної артилерії. За його словами, вже тоді Європа опинилася “за кілька кроків від ядерної катастрофи”.

Президент наголосив, що траєкторія крилатих ракет РФ невипадково пролягає над українськими АЕС: усе це прояви ядерного тероризму РФ.

– Росія стала державою-терористом і фактично тримає в заручниках атомні станції, шантажує усіх імовірною катастрофою… Подумайте ось про це: Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС. І за фактичними наслідками це може бути ще більш катастрофічно, ніж Чорнобиль, а по суті тим же, що й застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару. Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію. Але ми всі разом здатні зупинити державу-терориста, – зазначив Зеленський, звертаючись до учасників конференції.

Він додав, що чим швидше вдасться це зробити, тим швидше Європа та світ зможуть відчути себе в безпеці. Для цього потрібно посилювати обмежувальні заходи проти РФ, запровадити санкції проти Росатому та російського ядерного сектора, чинити політичний тиск на агресора, допомагати Україні зброєю.